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Жителей деревень Железный Перебор и Пышминка эвакуируют в Тюменской области из-за пожара

Общество, 21:52 17 мая 2021

пресс-служба администрации Тюменского района. | Фото: пресс-служба администрации Тюменского района.

Жителей деревень Железный Перебор и Пышминка Винзилинского муниципального образования эвакуируют из-за пожара. В деревнях большое задымление, есть реальная угроза возгорания домов от лесного пожара, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

Задействовали 20 автобусов, вывозят семьи с детьми, пожилых граждан, инвалидов, всех желающих. Людей размещают в школе, детском саду, Доме культуры, спорткомплексе поселка Винзили.

В эти минуты в Тюменском районе локализуют пожары в районе озера Лебяжье, в Онохинском и Богандинском муниципальных образованиях, в последнем - ландшафтный пожар. Сил и средств достаточно. Угрозы населенным пунктам нет.

В Успенском муниципальном образовании ликвидировали возгорание у трансформаторной подстанции.

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# пожароопасный сезон , Тюменский район

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