Жителей деревень Железный Перебор и Пышминка эвакуируют в Тюменской области из-за пожара
Жителей деревень Железный Перебор и Пышминка Винзилинского муниципального образования эвакуируют из-за пожара. В деревнях большое задымление, есть реальная угроза возгорания домов от лесного пожара, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.
Задействовали 20 автобусов, вывозят семьи с детьми, пожилых граждан, инвалидов, всех желающих. Людей размещают в школе, детском саду, Доме культуры, спорткомплексе поселка Винзили.
В эти минуты в Тюменском районе локализуют пожары в районе озера Лебяжье, в Онохинском и Богандинском муниципальных образованиях, в последнем - ландшафтный пожар. Сил и средств достаточно. Угрозы населенным пунктам нет.
В Успенском муниципальном образовании ликвидировали возгорание у трансформаторной подстанции.