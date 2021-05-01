Тюменские студенты стали первыми на олимпиаде "Траектория будущего"

| Фото: мужденародная олимпиада "Траектория будущего" ВКонтакте | Фото: мужденародная олимпиада "Траектория будущего" ВКонтакте

Два первых места - по компьютерным сетям и программированию - заняли студенты кафедры информационной безопасности Института математики и компьютерных наук ТюмГУ в олимпиаде "Траектория будущего", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Победу в номинации "Cisco Certified Network Associate" одержал Яков Ваймер (направление "Компьютерная безопасность"). Лучшей в направлении "Разработка мобильных приложений (Android: Flutter)" стала Дарья Завьялова ("Компьютерная безопасность").

Олимпиада "Траектория будущего" – первое в России сертификационное соревнование среди школьников и студентов по программным продуктам и IT-компетенциям. В 2021 году на олимпиаду было подано почти 27 тыс. заявок из всех субъектов РФ по 15 номинациям.

Студенты кафедры информационной безопасности ТюмГУ участвовали в четырех номинациях: Cisco, ALT Linux, EC-Council, Разработка мобильных приложений для IOS и Android.

В финале участники проходили сертификационное тестирование профессионального уровня на международной платформе, решали практические кейсы и соревновались в кибертурнире.