Предприятия соцсферы Тюменской области могут получить особый статус до конца 2021 года

| Фото: департамент соцзащиты Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент соцзащиты Тюменской области во ВКонтакте

Срок приема заявок на включение субъектов малого бизнеса в реестр социальных предприятий Минэкономразвития России продлило до 31 декабря 2021 года.

Как сообщает Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", по данным на 1 мая более 50 предприятий социальной сферы региона ожидают получения статуса.

"С 2021 года Министерство экономического развития планирует грантовую поддержку социальных предприятий", — пояснил руководитель Центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области Александра Князева.

Документы на признание предприятия социальным принимаются по адресам: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области (г. Тюмень, ул. Республики, 24, каб. 515, тел.: +7 (3452) 42-66-52). Центр инноваций социальной сферы Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" (г. Тюмень, ул. Грибоедова, 2, тел.: +7 (3452) 49-99-44, доб. 242). Центр "Мой бизнес" (г. Тюмень, ул. Республики, 142, тел.: +7 (3452) 53-40-00, доб. 1093).

Ознакомиться с условиями признания предприятия социальным и скачать пакет документов можно на сайте Инвестиционного агентства по ссылке.