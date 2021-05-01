В Тюмени 40 школьных команд пройдут строем и с песнями

| Фото: Пресс-центр ТПКУ ВКонтакте | Фото: Пресс-центр ТПКУ ВКонтакте

Более 1 тыс. человек из 33 школ примут участие в городском смотре строя и песни в Тюмени 19 мая, сообщает городской департамент образования.

Мероприятие пройдет на тюменской набережной в День детских общественных объединений. Демонстрировать навыки строевой подготовки будут ученики начальной школы, среднего звена и старшеклассники – всего 40 команд. Победители и призеры городского смотра строя и песни будут награждены грамотами и кубками.

С показательными выступлениями выступят кадеты Тюменского президентского кадетского училища, оркестр "Плац барабанщиков и мажореток" гимназии № 83, ребята из детского морского центра "Алый парус", ученики специализированных классов школы № 48.

Начало мероприятия в 15 часов.