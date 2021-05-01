  • 18 мая 202118.05.2021вторник
  • USD73,8537
    EUR89,6584
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени 40 школьных команд пройдут строем и с песнями

Общество, 15:05 18 мая 2021

Пресс-центр ТПКУ ВКонтакте | Фото: Пресс-центр ТПКУ ВКонтакте

Более 1 тыс. человек из 33 школ примут участие в городском смотре строя и песни в Тюмени 19 мая, сообщает городской департамент образования.

Мероприятие пройдет на тюменской набережной в День детских общественных объединений. Демонстрировать навыки строевой подготовки будут ученики начальной школы, среднего звена и старшеклассники – всего 40 команд. Победители и призеры городского смотра строя и песни будут награждены грамотами и кубками.

С показательными выступлениями выступят кадеты Тюменского президентского кадетского училища, оркестр "Плац барабанщиков и мажореток" гимназии № 83, ребята из детского морского центра "Алый парус", ученики специализированных классов школы № 48.

Начало мероприятия в 15 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кадеты , смотр , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:17 18.05.2021В Тюменской области с начала пандемии от COVID-19 вылечились более 34 тысяч человек
15:14 18.05.2021Тюменские школьники успевают заявиться на участие в "КультСтриме"
15:05 18.05.2021В Тюмени 40 школьных команд пройдут строем и с песнями
14:53 18.05.2021Тюменские девятиклассники напишут итоговые контрольные работы