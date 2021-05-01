В Ишиме установили причины мутной питьевой воды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бригаду контролеров из семи человек сформировали в АО "Водоканал" Ишима. Специалисты проверят незаконное подключение к городской сети водоснабжения жителей частного сектора. Нарушителям грозит штраф от 30 до 35 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил гендиректор предприятия Евгений Филимонов.

От жителей города поступило несколько обращений с претензиями к качеству водопроводной воды. Ее мутность спровоцировали сразу несколько факторов, уверен Филимонов. Во-первых, еще в апреле была обнаружена утечка, которую из-за глубокого промерзания грунта удалось ликвидировать только во время майских каникул. Вторая причина – полив садовых участков и незаконные врезки в городской водопровод жителей частного сектора с той же целью. В-третьих, для тушения пожаров необходимо присоединение гидрантов. Это способствует турбулентности потоков, что также вызывает помутнение водопроводной воды.

"На сегодняшний день бригады проехали по всем точкам, откуда поступили жалобы, в данный момент вода чистая", - подчеркнул руководитель.

Инна Кондрашкина