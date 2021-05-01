  • 18 мая 202118.05.2021вторник
  • USD73,8537
    EUR89,6584
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме установили причины мутной питьевой воды

Общество, 13:47 18 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бригаду контролеров из семи человек сформировали в АО "Водоканал" Ишима. Специалисты проверят незаконное подключение к городской сети водоснабжения жителей частного сектора. Нарушителям грозит штраф от 30 до 35 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил гендиректор предприятия Евгений Филимонов.

От жителей города поступило несколько обращений с претензиями к качеству водопроводной воды. Ее мутность спровоцировали сразу несколько факторов, уверен Филимонов. Во-первых, еще в апреле была обнаружена утечка, которую из-за глубокого промерзания грунта удалось ликвидировать только во время майских каникул. Вторая причина – полив садовых участков и незаконные врезки в городской водопровод жителей частного сектора с той же целью. В-третьих, для тушения пожаров необходимо присоединение гидрантов. Это способствует турбулентности потоков, что также вызывает помутнение водопроводной воды.

"На сегодняшний день бригады проехали по всем точкам, откуда поступили жалобы, в данный момент вода чистая", - подчеркнул руководитель.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Водоканал , чистая питьевая вода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:17 18.05.2021В Тюменской области с начала пандемии от COVID-19 вылечились более 34 тысяч человек
15:14 18.05.2021Тюменские школьники успевают заявиться на участие в "КультСтриме"
15:05 18.05.2021В Тюмени 40 школьных команд пройдут строем и с песнями
14:53 18.05.2021Тюменские девятиклассники напишут итоговые контрольные работы