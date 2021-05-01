В Тюмени пройдет окружной КВН юнармейцев

| Фото: центр "Аванпост" ВКонтакте | Фото: центр "Аванпост" ВКонтакте

Окружная игра Всероссийской юнармейской лиги КВН впервые пройдет в Тюмени в концертном зале Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул.Челюскинцев, 46) 21 мая, начало в 17 часов 30 минут.

По информации центра "Аванпост", новый сезон Всероссийской юнармейской лиги КВН получил название "60 лет в космосе" и будет посвящён юбилею первого полёта человека в космос. В этом году состязания пройдут в пяти городах: Хабаровске, Санкт-Петербурге, Казани, Ставрополе и Тюмени.

"Эти города выбраны не случайно, а исходя из активности региональных штабов, транспортной доступности и связей с официальными лигами "АМиК", – рассказал заместитель начальника Главного штаба движения Антон Кузнецов.

В игре в Тюмени встретятся юнармейцы из Омской, Челябинской, Самарской областей и две команды Тюменской области: "Тюменское время" (Тюмень) и "ВДВ" (Заводоуковск).

Команды-победители окружной игры примут участие в финале Всероссийской юнармейской лиги КВН, которая пройдет в октябре в Центральном академическом театре Российской Армии.