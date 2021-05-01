В России отмечают День пограничника

| Фото: www.tumentoday.ru | Фото: www.tumentoday.ru

28 мая в России отмечается День пограничника. Пограничная охрана границы РСФСР утверждена в 1918 году.

На пограничную охрану возлагалась борьба с контрабандой и нарушениями государственной границы. 24 ноября 1920 года ответственность за охрану границы РСФСР была передана Особому отделу ВЧК. 27 сентября 1922 года охрана границы перешла в ведение ОГПУ, был сформирован отдельный пограничный корпус войск ОГПУ.

Руководство пограничными войсками осуществляло Главное управление пограничной и внутренней охраны НКВД СССР (с 1934), Главное управление пограничных и внутренних войск НКВД СССР (с 1937), Главное управление пограничных войск НКВД СССР (с 1939). В 1946 году пограничные войска были переданы в ведение вновь созданного Министерства государственной безопасности СССР, а в 1953 году ‑ МВД СССР. В 1957 году было сформировано Главное управление пограничных войск КГБ СССР.

В декабре 1991 года после реорганизации КГБ СССР Главное управление пограничных войск было упразднено и образован Комитет по охране государственной границы СССР. В октябре 1992 года Погранвойска были включены в состав Министерства безопасности. 30 декабря 1993 года создана Федеральная пограничная служба ‑ Главное командование Пограничных войск Российской Федерации (ФПС ‑ Главкомат) в качестве самостоятельного федерального органа исполнительной власти. В декабре 1994 года ФПС ‑ Главкомат переименован в Федеральную пограничную службу Российской Федерации (ФПС России), с 2003 года Пограничная служба находится в структуре ФСБ России.

Использована информация Российского военно-исторического общества и открытых источников