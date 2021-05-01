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Сотрудники тобольской промплощадки и строители аэропорта собрали 9 тонн мусора

Общество, 17:45 18 мая 2021

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Около 9 тонн отходов собрали сотрудники тобольской промышленной площадки и стройплощадки аэропорта, сообщает "ЗапСибНефтехим".

Работники "ЗапСибНефтехима", проектного офиса "Строительство аэропорта" и представители подрядных организаций присоединились ко всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая весна". Кроме отходов, они собрали 300 кг пластика, который направится на переработку.

В акции "Зеленая весна" тобольские нефтехимики участвуют с 2015 года.

"Многие сегодня ругают пластик, называют чуть ли не главным мусором. Но дело не в самом пластике, а как с ним обращаются. Пока тема сортировки и переработки в нашей стране недостаточно развита, хотя подвижки есть. На "ЗапСибНефтехиме" уже несколько лет действует раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Специально для этого в офисных и производственных помещениях установлено более 400 контейнеров", - рассказал главный эксперт отдела экологии Дмитрий Фетисов.

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# ЗапСибНефтехим , субботник , экология

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