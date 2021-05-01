Для 70 голышмановских допризывников начались учебно-полевые сборы

| Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru | Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru

70 допризывников будут участвовать в учебно-полевых сборах в Голышмановском округе, которые стартовали 18 мая, сообщает администрация городского округа.

В течение пяти дней допризывники отработают тактическую, огневую, строевую и физическую подготовку, изучат вопросы радиационной, химической и биологической защиты. Школьники также посетят памятники воинской славы, музей, для них пройдет час патриотической песни при участии группы "От Афгана до Чечни".

"Первый день мы посвятили строевой подготовке. Затем для ребят предусмотрена тактическая подготовка — они будут отрабатывать перемещение военнослужащего, действия в поле боя, окопы копать, также изучать уставы внутренней службы, состоится первая сдача нормативов ФИЗО. В среду их ожидают стрельбы, ближе к концу недели проведем военизированную эстафету. Командиры составляют свои расписания мероприятий, но согласно учебному плану", - рассказал начальник штаба учебно-полевых сборов на базе Медведевской школы Сергей Слепцов.

По итогам учебно-полевых сборов определят лучших допризывников, их наградит глава администрации Голышмановского городского округа.