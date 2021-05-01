Приставы помогли тюменцам получить 19 млн рублей долгов по зарплате

| Фото: УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Около 19 млн рублей долгов по зарплате погасили на нефтегазовом предприятии в Тюмени, сообщает УФССП по Тюменской области.

Работники организации в течении двух месяцев не получали заработную плату. Общий долг перед 110 работниками составил примерно 19 млн рублей. Представитель организации-должника умышленно не планировал задержку зарплаты, она была бы выплачена вовремя, но возникли трудности с оплатой заказчиков за проделанную предприятием работу.

Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на дебиторскую задолженность. При поступлении на расчетный счет необходимых средств, вся сумма долга распределилась между взыскателями.