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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Олег Сандаков: нужно привлекать добровольцев для тушения пожаров

Общество, 17:47 18 мая 2021

скриншот видео оперштаба Олег Сандаков | Фото: скриншот видео оперштаба

Обстановка с природными пожарами в Уральском федеральном округе сложная. С таким заявлением выступил руководитель департамента лесного хозяйства по УФО Федерального агентства лесного хозяйства Олег Сандаков. Видеокомментарий размещен в официальном телеграм-канале регионального оперштаба.

"В Уральском федеральном округе достаточно сил и средств для тушения природных пожаров. Однако в связи с чрезвычайной ситуацией в лесах Тюменской области я считаю необходимым использование дополнительных мер: привлекать к борьбе с огнем арендаторов, добровольцев и всех желающих. В целом, обстановка с природными пожарами в нашем округе сложная. Советую всем не появляться в лесах, не разжигать костры и вообще соблюдать пожарную безопасность. Лес — это наше богатство. Чтобы его сохранить, нам необходимо всеми силами бороться с лесными пожарами", - сказал он.

В Тюменской области действует 22 лесных пожара, семь из них локализовано. На тушении пожаров задействовано более 900 человек: сотрудники Тюменской авиабазы, парашютно-десантных служб федеральной Авиалесоохраны, Свердловской области, ХМАО-Югры, а также работники "Ямалспаса".

Сегодня стало известно, что Курганская область направила сводный отряд пожарных для помощи тюменцам в тушении лесных пожаров.

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# пожароопасный сезон

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