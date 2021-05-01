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В Ишиме не подтвердилась информация о минировании школ и детсадов

Общество, 19:33 18 мая 2021

управление Росгвардии по Тюменской области

Информация о минировании школ и детских садов в Ишиме не подтвердилась.

Специалисты группы разминирования завершили обследование. Взрывоопасных веществ не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в управлении Росгвардии по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что из-за повторных угроз о минировании эвакуировали школьников и воспитанников детских садов в Ишиме. По данным собеседника агентства, 18 мая сообщения поступили в 16 образовательных учреждений, эвакуировали более 4 тыс. 700 человек.

управление Росгвардии по Тюменской области управление Росгвардии по Тюменской области ﻿

17 мая из-за анонимных сообщений, поступивших на электронную почту, о заложенных взрывных устройствах в Ишиме эвакуировали 6 тыс. 37 школьников, 409 учителей и 183 сотрудника из 11 школ и двух учреждений дополнительного образования. Сообщения о минировании также оказались ложными.

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# Ишим , ложное минирование , Росгвардия

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