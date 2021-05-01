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В Тобольске команда "Mem Bro Club" признана победителем хакатона по созданию мемов

Общество, 13:02 19 мая 2021

департамент спорта Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент спорта Тюменской области ВКонтакте

Команда "Mem Bro Club" с работой "ПЭТ пакет смеха" стала победителем хакатона по разработке мемов на образовательную и научно-техническую тему, который провел детский тобольский технопарк "Кванториум". Защита проектов "Мем-лаборатории" прошла в онлайн-формате в чате Discord, сообщает департамент спорта Тюменской области.

Участие в хакатоне приняли команды школьников 11-17 лет в составе от трех до пяти человек. Эксперты оценили не только идеи для мемов, но и представление итоговых проектов. Второе место заняла команда "Каменщики" под наставничеством Сергея Ивашишина с проектом "Взрывной блок питания", третьими – "Смешарики" с проектом "Попробуй решить", наставник Юлия Батуро.

Участники команды-победителя из промробоквантума под наставничеством Дениса Селянина рассказали, что участвовать было интересно и непросто.

"В нашей команде помимо меня еще двое ребят - Даша и Данила. Я работала над оформлением презентации, потому что мне нравится этот процесс. Работа по придумыванию идей для мемов была самой тяжелой, но, в то же время, творческой и увлекательной", — отметила участница команды-победителя Полина Першина.

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# кванториум , мемы , Хакатон

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