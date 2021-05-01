Тюменцы от 11 до 60 лет смогут проверить туристические навыки в Гилевской роще

| Фото: ВПО "Кречет" во ВКонтакте | Фото: ВПО "Кречет" во ВКонтакте

Выполнить норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" по направлению "Туристический поход с проверкой навыков" предлагают тюменцам 11-60 лет на территории лесопарка "Гилевская роща" (ул. Гилевская роща, 1) 22 мая, сообщает детско-юношеский центр "Авангард".

Регистрация участников начнется в 8 часов 30 минут у центрального входа, тестирование стартует в 9 часов.

При себе необходимо иметь копию документа, удостоверяющего личность, копию медицинского заключения (справки) с допуском для выполнения нормативов ВФСК ГТО, уникальный идентификационный номер и заполненное согласие на обработку персональных данных.

Детей до 18 лет должны сопровождать взрослые. Необходимый инвентарь для прохождения маршрута предоставят организаторы.

Дополнительная информация по телефону 8(3452)51-60-64.