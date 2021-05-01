Тюменский лидер движения Street WORKOUT призывает горожан активней голосовать за проекты благоустройства

| Фото: Тюмень/Комфортная городская среда ВКонтакте | Фото: Тюмень/Комфортная городская среда ВКонтакте

Тюменский атлет, лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting в России Сергей Мехнин призывает горожан принять участие в голосовании на платформе Минстроя РФ https://72.gorodsreda.ru и выбрать дизайн-проект для сквера Пограничников.

По информации городского комитета по связям с общественностью и СМИ, именно в этом парке Сергей Мехнин не раз проводил армейские зарядки. И считает, что от активности жителей сегодня зависит судьба сквера.

Напомним, что первым вариантом концепции благоустройства предусмотрено создание территорий для семейного отдыха, занятий спортом, проведения военно-патриотических мероприятий. Планируется упорядочить мемориальную зону с ее памятниками и экспонатами военной техники. Во втором варианте, помимо прочих тематических зон, предложено построить площадку для выгула домашних животных.

"От каждого из нас зависит благоустройство нашего города! Вспомним экопарк "Затюменский". Перед началом благоустройства этой территории проходили общественные слушания. Я присутствовал на них, вместе с вами мы собирали подписи в поддержку создания в "Затюменском" самого большого российского воркаут-парка. Многие эксперты говорили, что парк не будет востребован, что нецелесообразна установка такого большого количества турников, но я был уверен, что парк станет популярным! И настоящее доказало мою правоту", - сказал Сергей Мехнин.

Голосование проходит в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда" и продлится до 30 мая.