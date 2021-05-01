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Бесплатный курс по ботанике для школьников-олимпиадников проведет доцент Денис Трушников

Общество, 08:01 23 мая 2021

Тюменское областное движение «ЧИР» | Фото: Тюменское областное движение «ЧИР»

Бесплатный курс "Прикладная ботаника для олимпиадников" проведет доцент кафедры биологии ТюмГМУ, заместитель председателя региональной комиссии по проверке ОГЭ, разработчик заданий МЭ ВсОШ Денис Трушников с 31 мая по 19 июня. Участвовать могут ученики 8-11 классов российских школ, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Как поясняют организаторы курса, в олимпиадах по биологии почти всегда есть задания по ботанике. В школе это направление изучают в 5 и 6 классах, к моменту участия в рейтинговых олимпиадах вспомнить нюансы уже непросто. Под руководством Дениса Трушникова участники курса вспомнят о строении и развитии растительной клетки, специфике растительных тканей, узнают о современных взглядах на морфологию и анатомию растений и многом другом.

Занятия пройдут в Zoom и в закрытой беседе ВКонтакте. Успешно освоившие курс получат сертификат и бонусные баллы на карту RealTalk.

Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке до 26 мая и и выполнить конкурсное задание по теме до 23 часов 59 минут 27 мая. vk.com/app5619682_-174209146#563273

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# биология

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