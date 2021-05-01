В Тюмени четырехлетнему ребенку понадобилась помощь спасателей

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования освободили палец ребенка от игрушечного кольца 18 мая. Родители не смогли сделать это самостоятельно и позвонили по номеру 112.

После звонка спасатели приехали к дому № 27 на ул. Николая Ростовцева в Тюмени.

"Четырехлетний ребенок надел на палец деревянное кольцо от пирамидки. Спасатели сняли его, смазав палец. С ребенком все в порядке", — рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин, который добавил, что подобные вызовы поступают им периодически.

Инна Пахомова