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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени четырехлетнему ребенку понадобилась помощь спасателей

Общество, 13:04 19 мая 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования освободили палец ребенка от игрушечного кольца 18 мая. Родители не смогли сделать это самостоятельно и позвонили по номеру 112.

После звонка спасатели приехали к дому № 27 на ул. Николая Ростовцева в Тюмени.

"Четырехлетний ребенок надел на палец деревянное кольцо от пирамидки. Спасатели сняли его, смазав палец. С ребенком все в порядке", — рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин, который добавил, что подобные вызовы поступают им периодически.

Инна Пахомова

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# дети , спасатели , ТОСЭР

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