Тюменцев приглашают на онлайн-встречи с писательницами Машей Трауб и Марией Метлицкой

| Фото: департамент культуры Тюмени | Фото: департамент культуры Тюмени

Прямые эфиры с известным прозаиком Машей Трауб и мастером психологической прозы Марией Метлицкой пройдут в рамках проекта "Литмост. Эксмо объединяет" 19 мая.

В 17 часов начнется трансляция с Машей Трауб. На встрече она представит новинку – руководство для начинающих мам и пап "Не мамкай!". Это увлекательное и полезное руководство по воспитанию родителей. Рекомендации и советы здесь перемежаются с личными историями и забавными случаями из жизни.

В 18 часов 30 минут начнется прямой эфир со второй писательницей. Популярный автор уютной житейской прозы Мария Метлицкая расскажет о своем новом сборнике "Три женщины в городском пейзаже". "Три новеллы, которые в него вошли, – три жизненные истории, герои которых, однажды взглянув на себя со стороны, принимают поворотные решения в самый неожиданный момент. Это истории о втором шансе, который мы даем сами себе", — рассказали организаторы.

Писательницы пообщаются с читателями, поделятся интересными историями и любопытными фактами и расскажут о профессиональных планах. Встречи будут интересны всем любителям современной российской прозы и поклонникам Маши Трауб и Марии Метлицкой. В комментариях к трансляции можно написать пожелание или задать вопрос – по традиции проекта авторы лучших вопросов получат призы от "Эксмо".

Встреча с Марией Метлицкой и Машей Трауб пройдет в формате телемоста и будет транслироваться на интернет-площадках YouTube, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.