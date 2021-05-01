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Тюменцам предлагают участвовать в акции "Подвиг села: Герои труда"

Общество, 15:13 19 мая 2021

Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Участвовать в акции "Подвиг села: Герои труда" Российского союза сельской молодежи предлагают тюменцам студенческие отряды Тюменской области. Акция проводится к 100-летию с начала чествования в России званиями и наградами людей труда, сообщают организаторы.

Акция проходит с мая по сентябрь 2021 года.

Чтобы стать участником, нужно опубликовать в социальных сетях тематические фотографии своих родных с описанием, содержащим информацию о трудовых заслугах перед государством и народом в различных сферах деятельности, в том числе о соответствующих почетных званиях; о трудовых буднях в сельской местности во время Великой Отечественной войны; об обеспечении продовольствием фронта; о вкладе в восстановление страны в послевоенное время.

Самые яркие публикации включат в тематические фотовыставки и презентуют на различных площадках.

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# Великая Отечественная война , герои труда

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