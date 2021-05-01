Лариса Шилова: после отдыха в Крыму тюменские дети реже болеют

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Активный отдых у моря помогает тюменским детям восстановить здоровье. Утренние зарядки на пляже, активные игры организуют для ребят специально подготовленные аниматоры. Качество подготовки туристических домов и баз отдыха, в которых отдыхают тюменцы по программе "Мать и дитя" проверяют перед каждым летним сезоном. Как рассказала президент Ассоциации отдыха и оздоровления населения региона "Мы вместе" Лариса Шилова, специалисты смотрят, достаточно ли уютно в номерах, есть ли площадка для игр и зоны отдыха.

"Наша задача, чтобы дети, которые приезжают, максимально эффективно провели время. Морской воздух очень полезен. Дети должны активно дышать. В этом помогают подвижные игры и зарядки, пробежки. Аниматор должен собрать детей и организовать для них утреннюю зарядку", - объяснила она.

Двухнедельный отдых у моря, а именно столько длится путевка по программе "Мать и дитя", благоприятно сказывается на здоровье. Как показывает статистика, как минимум 6 месяцев после этого дети не болеют респираторными заболеваниями, в течение года реже обращаются к врачам.

"Особенности климата Черноморского района Крыма подходят для реабилитации детей, страдающих заболеваниями бронхолегочной системы, атопическим дерматитом. Стать участниками региональной программы могут жители Тюменской области, у которых дети входят в реестр часто болеющих. Получить талон на участие в программе можно на сайте правительства региона. Проживание и трехразовое питание оплачивают из бюджета, а билеты до места отдыха необходимо приобрести самостоятельно", - напомнила Шилова.

Ежегодно в Черноморском районе Крыма оздоравливаются более 1,5 тыс. жителей Тюменской области.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин