Жители Тюменской области шестой год подряд поедут отдыхать в Крым по программе "Мать и дитя"

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Степное разнотравие и свежий морской воздух Черноморского района Крыма помогает восстановить здоровье тюменским детям. Ежегодно по программе "Мать и дитя" в поселок Межводное отправляется более 1,5 тыс. человек - часто болеющие дети в сопровождении одного из родителей. Проживание и питание оплачивают из регионального бюджета. Условия и качество оздоровления тюменских детей тщательно проверяют. Перед началом сезона представители Ассоциации отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" выезжают в гостевые дома и базы отдыха и проверяют готовность объектов, рассказала президент ассоциации Лариса Шилова.

Летний сезон 2021 года станет шестым, как Тюменская область направляет жителей на отдых в Черноморский район Крыма. Именно он стал подшефным в 2014 году, здесь под контролем Ассоциации отдыха и оздоровления населения региона "Мы вместе" организуют отдых тюменских детей. Первые два года сотрудничества делалась ставка на размещение детей в лагере "Прибрежный".

"Команду вожатых, педагогов и медиков набирали в Тюменской области. Ассоциация разрабатывала специальную программу для детского отдыха. Все три смены они работали с детьми. Позже этот лагерь стал имуществом Москвы, и отныне там отдыхают столичные дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Уверена, что мы дали этому учреждению хороший толчок, поскольку приезжали, учили, как правильно организовывать детский отдых", - поделилась воспоминаниями она.

После изучения всех условий началась разработка специализированной оздоровительной программы "Мать и дитя". Особенности климата можно использовать в качестве реабилитации детей, страдающих заболеваниями бронхолегочной системы, атопическим дерматитом.

"Вместе со здравоохранением проанализировали, сколько часто болеющих детей, с какими заболеваниями подойдет климат Черноморского района. У нас сформирована аналитическая справка. Выяснилось, что в Межводном идеальные природные ресурсы для детей, у которых проблемы с бронхолегочной системой. Началось методическое сопровождение данной программы", - уточнила Шилова.

К реализации тюменской программы подключились местные предприниматели, занимающиеся туризмом. Первоначально в программу вошли шесть гостевых домов и баз отдыха. Работа строилась непросто: предпринимателям необходимо было зарегистрироваться в российской налоговой службе, поставить кассовые аппараты. В 2014 году интеграция Крыма в состав России только началась, о многих вещах, к которым привыкли тюменцы, здесь еще и не слышали, оплата банковскими картами, в том числе. Пришлось серьезно поработать и над условиями проживания, и уровнем сервиса.

"Первые два года проводили семинары для предпринимателей: что должен знать, что делать. Специально разрабатывали курс гостевого сервиса. Рада тому, что все предприниматели, которые вошли в программу, в ней и остались. Многие из них значительно расширили бизнес, кто-то купил землю и построил дополнительные корпуса. Если посмотреть, какие они были тогда и сейчас, разница очевидна. В самом Межводном обустроили набережную, отреставрировали корт для картинга, прибрали пляж. Другими словами, поселок стал ухоженным", - добавила Лариса Шилова.

Развитие конкуренции среди туристических объектов внутри поселка позволяет жителям Тюменской области получить качественный и полноценный отдых. Как показывает опыт, люди, единожды отдохнувшие в Межводном, возвращаются туда на следующий год уже всей семьей.

"Жители Тюменской области понимают, куда едут. Наши дети и взрослые много что видели, их сложно чем-то удивить. Здесь нужно постараться. Со своей стороны, когда бюджет покупает путевку, мы должны знать, что там хорошие условия проживания, правильное и сбалансированное питание. Сейчас уже созданы зрительные залы, мастерские, работают аниматоры, проводят зарядки на пляже. Именно этого оздоровления не хватает тюменцам в регионе", - сказала она.

Для участия в программе "Мать и дитя" необходимо воспользоваться электронной очередью на портале правительства Тюменской области. После получения талона нужно предоставить справку о том, что ребенок часто болеет. Проживание и трехразовое питание родителя и ребенка оплачивают из регионального бюджета, а билеты до места отдыха семья покупает самостоятельно.

"Прошлым летом люди были счастливы, что из-за пандемии эту программу не приостановили, писали письма губернатору с благодарностью. Во время отдыха никто не заболел. Уверена, что и в этом году будет много счастливых людей, которые отдохнут по программе "Мать и дитя", - подытожила Лариса Шилова.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин