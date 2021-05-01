Черноморский район Крыма готов удивить тюменцев красивыми пейзажами и сервисом

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Прекрасный воздух, чистейшие пляжи и гостеприимство жителей Черноморского района Крыма гарантируют тюменским туристам качественный летний отдых. Уровень сервиса улучшается с каждым годом, местные чиновники проводят для крымских предпринимателей обучающие семинары. Опыт перенимают в Тюмени, рассказала заведующая сектором по вопросам курортов и туризма администрации Черноморского района Наталья Гебешт.

"Черноморский район - это прежде всего любовь. Чистое море, прекрасный степной воздух. У нас интересные туристические маршруты. В Оленевке можно заняться дайвингом, кайтсёрфингом. Мыс Тарханкут - это самый западный берег не только Крыма, но и России. Здесь красивейшие пляжи, переходящие в скалы. Можно посетить музеи, посмотреть, как ведут исторические раскопки. Развит сельскохозяйственный туризм", - уточнила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Черноморский район Крыма взяла под шефство Тюменская область в 2014 году. С того времени многое изменилось: инфраструктура поселков, обустройство пляжей, подход к работе с отдыхающими. Представители туриндустрии Черноморского района систематически приезжают в Тюмень для участия в обучающих семинарах.

"Опыт, который мы получаем, сотрудничая с Тюменской областью, бесценен. Наша задача, чтобы предприниматели научились поднимать уровень сервиса. Зарабатывать мы научились, а предоставлять должный уровень сервиса пока учимся. Мы хотим, чтобы россияне искренне полюбили отдых в Крыму. Эмоции, которые здесь можно получить - не сравнить с другими странами. Здесь волшебное место", - уверена Наталья Гебешт.

По местным легендам, царица Екатерина II отправляла в ссылку в Черноморский район всех ведьм и колдунов. Верить в это или нет – каждый решает сам. Как признается Наталья, впервые она приехала в этот район 18-летней девушкой и влюбилась в этот край.

"Черноморский район - это любовь всей моей жизни, это то место, в которое всегда хочется вернуться. У людей здесь случаются сумасшедшие романы, происходят незабываемые события. Замечательные песчаные пляжи, радушие местных - все это притягивает людей", - считает она.

Готовясь к летней кампании, многие гостевые дома и базы отдыха подготовили уютные домики, обустроили территории. Сама инфраструктура поселков значительно улучшилась. В вопросах отдыха тюменцев нет мелочей, считает президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова.

"В Межводном обустроили набережную, отреставрировали корт для картинга. Поселок стал ухоженным. Проводят субботники, установили уличные туалеты. Пляж систематически убирают. Мы считаем, что хорошо потрудились, делясь с Черноморским районом практическими знаниями по организации отдыха. Сделали прививку тюменским характером", - сказала Шилова.

Напомним, ежегодно из Тюменской области по программе "Мать и дитя" в поселок Межводное отправляется более 1,5 тыс. человек - часто болеющие дети в сопровождении одного из родителей. Проживание и питание оплачивают из регионального бюджета. Условия и качество оздоровления тюменских детей тщательно проверяют.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин