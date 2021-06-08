Черноморские базы отдыха готовы к приезду тюменцев по программе "Мать и дитя"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Качественный отдых и оздоровительные программы предложат участникам программы "Мать и дитя" в с. Межводное Черноморского района Крыма. Первый заезд гостей из Тюмени ожидается 10 июня.

Ежегодно более 1,5 тыс. человек, а это часто болеющие дети в сопровождении родителя, получают возможность бесплатно отдохнуть на Черноморском побережье. Ко встрече тюменских гостей здесь готовятся основательно. К программе "Мать и дитя" базы отдыха с. Межводное подключились более пяти лет назад. За это время, как признаются владельцы бизнеса, очень многое изменилось: кто-то увеличил территорию, кто-то обновил помещения.

Перед началом сезона представители Ассоциации отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" выезжают в гостевые дома и базы отдыха и проверяют готовность объектов.

Территории объектов и помещения проходят обязательную дезинфекцию. В связи с пандемией коронавируса в прошлом году добавились новые требования к обеспечению безопасного отдыха, которые неукоснительно выполнялись – никто из отдыхающих не заболел COVID-19, рассказала медицинский работник Наталья Макарова.

"Требования Роспотребнадзора строго выполняются. Перед заездом люди проходят первичный осмотр. Контролируем качество питания, обработку помещений", - уточнила она.

Большинство тюменцев довольны качеством сервиса во время отдыха в Межводном. Как рассказала директор базы "Мари - Анна" Маро Галстян, больше всего добрых отзывов – о меню.

"Питание очень разнообразное, в том числе блюда национальной кухни: армянской, грузинской. В этом году хотим сделать шведский завтрак, а обед и ужин с элементами шведского стола. Досуг стараемся делать разнообразным. Каждое утро аниматоры проводят дыхательную гимнастику, зарядку на пляже, днем – мастер-классы, вечером - семейные программы", - уточнила она.

Большую береговую линию, песчаные пляжи, плавный вход в море, которое всегда теплое, по достоинству оценили тюменцы. Хозяйка коттеджного городка Ольга Володько не без гордости сообщила, что те, которые ранее отдыхали по программе "Мать и дитя", возвращаются в следующие сезоны уже семьями. Отдельные коттеджи с двумя спальными, ванной комнатой и собственной кухней пользуются большим спросом.

"С каждым годом мы совершенствуемся, вводим какие-то новшества для комфорта гостей. У нас и по коммерческим путевкам, и по программе "Мать и дитя" забронирован весь фонд. Домики рассчитаны на семейный отдых", - сказала она.

Тюменцы, получившие путевку в гостевой дом "У дяди Васи", могут купаться не только в море – на территории комплекса шикарный бассейн. Он один из самых больших в Межводном, и уж точно самый современный. Директор Василий Давыдко говорит, что в вопросах отдыха нет мелочей. Бассейн построен недавно и оборудован электронной системой очистки, есть отдельная зона для детей.

"Сейчас больше ответственности и документов. Гостей мы всегда хорошо принимали. С детьми нужно уметь работать, их нужно любить. Мы пересмотрели систему питания: раньше мы кормили очень хорошо, теперь еще и правильное питание обеспечили. Также улучшили гостевой двор, есть детская площадка, предусмотрены места для подвижных игр - футбола, волейбола. Всем участникам программы "Мать и дитя" у нас нравится", - добавил он.

В Межводном помимо шикарного песчаного пляжа и теплого моря есть лиман с целебной грязью. Пока это направление только начало развиваться, но о целебных свойствах крымских грязей давно уже ходят легенды. Морской воздух, пронизанный степными травами, благоприятно сказывается на каждом. Владелица отеля "Лидия" Лидия Сердюченко не только активно использует природные особенности климата, но и дополняет его специальными программами, которые востребованы у людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и кожными заболеваниями. Перед каждым заездом гостей осматривает врач и дает рекомендации по процедурам.

"В "Лидии" есть массажный кабинет, соляная пещера. Мы готовим фиточаи, делаем ингаляции, конечно же, после рекомендаций врача. Мы с удовольствием ждем наших друзей из Тюмени, встречаем как своих родных людей. У нас все знакомятся, общаются. Настолько это приятно, что приезжает одна большая дружная семья - мы вместе на море, вместе решаем, в какие игры играем, куда нам лучше пойти. Организовываем прогулки, дискотеки. А когда год заканчивается, идешь и думаешь, где этот звонкий смех. Благодаря Ребячке мы развиваемся, для нас проводят семинары, все разъясняют", - отметила она.

Еще одна база отдыха, где отдыхают жители Тюменской области, – "Дельфин". Руководители этого объекта также неоднократно приезжали в Тюмень для обучения. Как признается директор Людмила Дерябина, первое время было непросто, но работать по программам интересно. Здесь всегда готовы пойти навстречу гостям.

"У нас за 6 лет не было ни одной жалобы. Очень трудно было подстроиться с питанием, есть дети с аллергией, но мы всегда находим решение. Знаете, со многими, кто у нас был, мы поддерживаем хорошие отношения, общаемся, переписываемся. Приятно, когда дети присылают видеопоздравления", - подытожила владелица бизнеса.

Напомним, летний сезон 2021 года станет шестым, как Тюменская область направляет жителей на отдых в Черноморский район Крыма. Именно он стал подшефным в 2014 году, здесь под контролем Ассоциации отдыха и оздоровления населения региона "Мы вместе" организуют отдых тюменских детей.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин