В Тюмени на образовательный форум "Энергия 2050" отобрали 60 участников из российских вузов

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

60 человек примут участие в образовательном форуме "Энергия 2050" в ТюмГУ в рамках Всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал" с 29 мая по 1 июня, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Методкомиссия форума по мотивационным письмам отобрала участников из 229 талантливых и мотивированных студентов, представляющих 90 вузов 39 регионов страны.

Директор Политехнической школы ТюмГУ, организатор форума Михаил Писарев отметил, что ключевой особенностью форума является сочетание практики и форсайтов в части развития энергетического комплекса в мировом масштабе и в России.

"В настоящее время на площадках совершенно разного уровня не утихают споры о будущем энергетического комплекса, и нефтегазовое направление занимает далеко не последние позиции в этом вопросе. О декарбонизации, возобновляемой энергетике, топливных элементах и многом другом сейчас не говорит только ленивый. На форуме мы совместно с участниками постараемся разобраться в этих непростых вопросах", – отметил он.

Форум направлен на комплексное всестороннее развитие участников, формирование лидерской позиции, широких воззрений, умения формулировать далекие цели и составлять стратегические ориентиры. Планируются спортивный трек, мастер-классы от ведущих экспертов отрасли и бизнес-игр, позволяющих проявить себя и получить значимый толчок в развитии.