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Фотогалерея: в Тюмени определяют лучших каменщиков УФО

Общество, 15:36 19 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в номинации "Лучший каменщик" проходит в Тюмени 19 мая.

За звание лучшего борются 10 рабочих и девять студентов из Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Они выполняют практическое задание в условиях, максимально приближенных к реальным, на строительной площадке будущего дома в районе ул. Тимофея Кармацкого.

Тюменскую область представляют работники Александр Шумков, Аркадий Лепихин и Николай Казаринов, а также студенты Вадим Меньщиков, Мартин Абаджян и Павел Смирнов.

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# каменщики , конкурс , Славим человека труда , фотогалерея

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