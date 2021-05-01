К жителям Кулаково и Лугового пришла чистая вода

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Более 15 км новых магистральных сетей проложил "Росводоканал Тюмень", по ним чистая вода придет в с. Кулаково. Доступ к чистой воде получили 2 тыс. 800 жителей села. Кроме того, по этому водоводу чистая вода поступит в с. Луговое, где проживают около двух тысяч человек, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Проект стал возможен благодаря концессионному соглашению между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и "Росводоканал Тюмень".

Строительно-монтажные работы начались в сентябре 2020 года. После профилактических мероприятий был проведен мониторинг качества воды. Результаты лабораторных исследований подтвердили - вода соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Ее качество уже оценили жители с. Кулаково.

"В ближайшее время приступим к реализации нового проекта по прокладке сетей к селам Онохино и Червишево. Подготовительная работа уже ведется", - рассказал генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов. В перспективе сети будут проложены к поселкам Боровский и Андреевский, селам Мальково и Горьковка.