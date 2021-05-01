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Трансляция пресс-конференции "Летняя оздоровительная кампания 2021 года"

Общество, 10:55 20 мая 2021

фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Летняя оздоровительная кампания 2021 года" началась на сайте информационного агентств "Тюменская линия".

В совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" на вопросы журналистов ответит президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе", член Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Лариса Шилова.

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# Лариса Шилова , онлайн-трансляция

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