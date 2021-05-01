Фотографии жителей Ялуторовска примут на выставку "Деревянный город"

| Фото: из группы "Культура и туризм города Ялуторовска" ВКонтакте | Фото: из группы "Культура и туризм города Ялуторовска" ВКонтакте

Фотовыставка "Деревянный город" откроется в День города Ялуторовска 26 июня. Участвовать в ее создании смогут сами горожане, сообщает комитет по культуре и туризму администрации.

Жителям Ялуторовска предлагают поделиться фотографиями из семейного архива, на которых запечатлены их дома, в том числе уже снесенные. Принимаются также красивые фото с деревянными домами, которые были сделаны во время прогулок по городу. Фотоработы принимают до 14 июня по электронному адресу: yal.kultura@mail.ru.

В День города 26 июня выставка развернется прямо на улице.

Телефон для справок акции "Деревянный город. Сохраним наследие вместе": 3-20-29; 3-32-69.