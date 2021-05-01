В Тюменской области тело пропавшего мужчины нашли в реке на пятый день

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Тело пропавшего мужчины нашли в реке Иртыш в дер. Башкова Тобольского района 19 мая.

К поискам привлекали спасателей Тобольского поисково-спасательного отряда. "По предварительным данным, рыбак проверял сети, выпал из лодки и утонул. Спасательного жилета на нем не было", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

С 15 мая на протяжении двух дней проводились водолазные работы. Затем велись поисковые работы с лодки. Тело было в толще воды.

Инна Пахомова