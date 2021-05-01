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Тематический поезд "Мы – армия страны! Мы – армия народа!" прибудет в Тюмень

Общество, 11:48 20 мая 2021

Минобороны России | Фото: Минобороны России

Показ боевой техники и музейных экспонатов, а также работа общественной приемной Министерства обороны Российской Федерации ждет тюменцев 22 мая. В 11 часов в Тюмень прибудет воинский эшелон под руководством Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ.

В составе эшелона 17 вагонов. Шесть из них - выставочные, платформа-сцена и четыре платформы с образцами военной техники.

Акция "Мы - армия страны. Мы - армия народа" с проездом агитационного состава проходит в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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