Тематический поезд "Мы – армия страны! Мы – армия народа!" прибудет в Тюмень

| Фото: Минобороны России | Фото: Минобороны России

Показ боевой техники и музейных экспонатов, а также работа общественной приемной Министерства обороны Российской Федерации ждет тюменцев 22 мая. В 11 часов в Тюмень прибудет воинский эшелон под руководством Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ.

В составе эшелона 17 вагонов. Шесть из них - выставочные, платформа-сцена и четыре платформы с образцами военной техники.

Акция "Мы - армия страны. Мы - армия народа" с проездом агитационного состава проходит в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.