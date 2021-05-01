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Всероссийский турнир по самбо пройдет в Ишимском районе

Спорт, 11:33 21 мая 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Около 100 борцов до 18 лет примут участие во всероссийском турнире по самбо в Ишимском районе с 21 по 23 мая, сообщает департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.

Спортсмены поборются в память о тренере Николае Комарове. На татами спортивного комплекса с. Стрехнино выйдут спортсмены из Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Кургана, Нижнего Тагила, Сухого Лога и Ишимского района.

Торжественное открытие состоится 22 мая в 10 часов. Победители соревнований среди женщин получат звание Мастер спорта России.

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# Ишимский район , самбо

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