Всероссийский турнир по самбо пройдет в Ишимском районе

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Около 100 борцов до 18 лет примут участие во всероссийском турнире по самбо в Ишимском районе с 21 по 23 мая, сообщает департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.

Спортсмены поборются в память о тренере Николае Комарове. На татами спортивного комплекса с. Стрехнино выйдут спортсмены из Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Кургана, Нижнего Тагила, Сухого Лога и Ишимского района.

Торжественное открытие состоится 22 мая в 10 часов. Победители соревнований среди женщин получат звание Мастер спорта России.