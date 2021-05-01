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Чемпион мира Николай Валуев встретился в Югре с любителями бокса

Общество, 13:27 20 мая 2021

ugra-news.ru | Фото: ugra-news.ru

Открытие чемпионата Уральского федерального округа по боксу, посвященного памяти Павла Малаховского, состоялось в Сургуте. Гостем соревнований стал чемпион мира Николай Валуев, пишет портал ugra-news.ru.

Спортсмен и политик дал большую пресс-конференцию, на которой ответил на все вопросы, поступившие от сургутян: от впечатлений от самого первого боя до ощущения жизни после спорта.

"У каждого свой путь. Мы чего-то достигаем только благодаря трудолюбию и самопожертвованию", — обратился к юным боксерам Сургута двукратный чемпион мира.

Напомним, в течение четырех дней первенство УФО спортсмены от 19 до 40 лет в десяти весовых категориях будут бороться за путевки на чемпионат России по боксу. На ринг выйдут представители Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей, Югры и Ямала.

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