Тюменская команда "Патриоты" стала победителем чемпионата по решению социальных кейсов

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Команды "Патриоты", "Шираторидзава" и "Фиолетовые огурчики" из Тюмени стали победителями городского чемпионата по решению социальных кейсов среди школьников. Они заняли первое, второе и третье места соответственно. Лучшим по итогам online-голосования стал коллектив "Карасуно", сообщают организаторы.

Всего за победу боролись 45 школьников из Тюмени и Тюменского района. Ребята не только познакомились с рабочими профессиями, но и узнали о перспективах развития карьеры. Формат проекта позволил изучить поставленные задачи на основе анализа реальных ситуаций и регионального опыта реализации социальных проектов.

Городской чемпионат реализован в рамках областного образовательного проекта "Tyumen Case Lab", направленного на развитие институтов гражданского общества через формирование у молодежи навыков решения социальных задач посредством кейс-метода.