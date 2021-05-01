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Тюменская команда "Патриоты" стала победителем чемпионата по решению социальных кейсов

Общество, 17:15 20 мая 2021

фото организаторов | фото организаторов

Команды "Патриоты", "Шираторидзава" и "Фиолетовые огурчики" из Тюмени стали победителями городского чемпионата по решению социальных кейсов среди школьников. Они заняли первое, второе и третье места соответственно. Лучшим по итогам online-голосования стал коллектив "Карасуно", сообщают организаторы.

Всего за победу боролись 45 школьников из Тюмени и Тюменского района. Ребята не только познакомились с рабочими профессиями, но и узнали о перспективах развития карьеры. Формат проекта позволил изучить поставленные задачи на основе анализа реальных ситуаций и регионального опыта реализации социальных проектов.

Городской чемпионат реализован в рамках областного образовательного проекта "Tyumen Case Lab", направленного на развитие институтов гражданского общества через формирование у молодежи навыков решения социальных задач посредством кейс-метода.

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# чемпионат , школьники

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