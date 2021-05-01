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Свердловский театр музкомедии привезет в Тюмень "Екатерину Великую" и "Скрипача на крыше"

Общество, 08:53 24 мая 2021

пресс-служба ТКТО | Фото: пресс-служба ТКТО

Масштабные декорации и более 600 костюмов привезет в Тюмень Свердловский театр музыкальной комедии. Тюменцы увидят мюзиклы "Екатерина Великая" и "Скрипач на крыше", сообщает пресс-служба ТКТО.

2 июля в 19 часов на сцене ДК "Нефтяник" театр представит "Екатерину Великую", мюзикл, уже более 10 лет пользующийся успехом у зрителей, завоевавший две "Золотые маски" и другие театральные награды.

В спектакле занята вся актерская труппа, гардероб насчитывает 400 костюмов, 250 пар обуви, 400 головных уборов. Весной 2019 года театр впервые представил "Екатерину Великую" европейскому зрителю в Берлине.

пресс-служба ТКТО | Фото: пресс-служба ТКТО

3 июля в 19 часов зрители увидят мюзикл "Скрипаче на крыше" режиссера-постановщика Кирилла Стрежнева. Постановка осуществлена по специальному соглашению Music Theatre International. Благодаря тому, что театр получил оригинальное либретто на английском языке, удалось избежать неточностей, которые случаются при переводе и наслоений различных редакций.

"Скрипач на крыше" Свердловской музкомедии – это не бродвейская калька, а спектакль с авторской режиссурой, сценографией и костюмами Сергея Александрова и хореографией Гали Абайдулова.

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# ДК Нефтяник , мюзикл , театры

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