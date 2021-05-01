Тюменские кижеватовцы будут хранить капсулу с землей из Брестской крепости

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Участники международного автопробега Брест - Иркутск - Брест "Содружество: от Буга до Байкала" передали тюменскому детско-юношескому центру "Клуб детского творчества им. А. М. Кижеватова" капсулу с землей из Брестской крепости.

"Наш клуб с гордостью носит имя Андрея Кижеватова - советского командира-пограничника, одного из руководителей обороны Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны, начальника 9-й пограничной заставы 17-го Брестского пограничного отряда войск Народного комиссариата внутренних дел СССР, героя Советского Союза", - сказал во время телемоста Брест - Тюмень директор городского департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич.

28 дней и ночей длилась героическая оборона Брестской крепости, почти все ее защитники пали смертью храбрых. В земле, переданной тюменскому клубу, кровь тех бойцов, что стояли насмерть и писали на стенах казематов: "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина"!. В музее клуба уже хранится боевое знамя 393 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, спасенное защитниками Брестской крепости.

Руководитель автопробега, командир экипажа, член "Русского общества" Алексей Манец рассказал, что такое мероприятие они проводят впервые.

"Общий маршрут нашего путешествия составляет 15 тысяч километров. В пути мы будем 43 дня, более чем в 20 городах у нас запланированы встречи, - сообщил он. - В Иркутск мы везем священную землю с мест захоронения воинов иркутской дивизии, которые освобождали Брест и Пинск и там же похоронены. Возвращаемся в Брест 21 июня накануне Дня памяти".