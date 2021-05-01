В Тюменской области количество действующих пожаров сократилось за сутки до шестнадцати

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области количество пожаров на землях лесного фонда сократилось за сутки на шесть с 22 до 16-ти, площадь, пройденная огнем, с 22 тыс. 078 га до 21 тыс. 328 га. Такие данные приводит пресс-служба федеральной Авиалесоохраны по данным на 00:00 мск 20 мая.

Больше всего горят леса в Тюменской области, в Красноярском крае - 705 га, Свердловской области - 578 га, Приморском - 210 га и Хабаровском - 200 га краях, а также в Югре - 105 га. Небольшие по площади лесные пожары действуют в Томской, Архангельской, Иркутской, Кировской и Свердловской областях, республиках Якутии, Карелии, Башкортостане, а также в Забайкальском и Пермском краях.

Режим ЧС введен в Тюменской области. Особый противопожарный режим действует в 53 субъектах Российской Федерации.

Если вы стали свидетелем поджога или пожара, звоните: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.