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Чуприян: взаимодействие между органами власти и МЧС в Тюменской области налажено отлично

Общество, 11:02 21 мая 2021

МЧС России

Взаимодействие между региональными органами власти и МЧС России для тушения природных пожаров в Тюменской области налажено отлично. Об этом сказал первый заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян во время осмотра территории в районе села Муллаши 20 мая.

Он проинспектировал работу наземной группировки в Тюменской области и отметил позитивную динамику по стабилизации обстановки с природными пожарами.

"Главное сейчас - ликвидировать здесь последние очаги. 21 мая мы заканчиваем работу в Тюменском районе и перебрасываем силы и средства на другие участки", - отметил Чуприян.

На тушение природных пожаров задействовано более 1,2 тыс. человек и почти 200 единиц техники. От авиации ведомства привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ил-76, которые только за последние сутки совершили слив почти 1000 тонн воды.

Первый заместитель главы ведомства принял участие в межведомственном совещании по ситуации с природными пожарами, после чего в составе рабочей группы осмотрел пострадавшее от природного пожара СНТ "Солнышко" и побеседовал с дачниками.

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# Александр Чуприян , пожароопасный сезон

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