420 км защитных полос создали у населенных пунктов в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

420 км минерализованных полос вблизи населенных пунктов обустроили дорожные службы Тюменской области на 21 мая, сообщает региональный оперштаб.

На профилактике и борьбе с возгораниями ежедневно задействовано до 30 единиц техники: бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, тракторы. Дополнительно дорожно-строительные организации выделяли технику для опашки территорий во время ликвидации пожаров.

В настоящее время дорожные службы при необходимости продолжают выполнять задачи администраций районов и оперативных служб, ведут мониторинг и профилактику пожаров в полосах отвода: очищают от мусора, проливают водой обочины.