  • 21 мая 202121.05.2021пятница
  • USD73,6007
    EUR89,7708
  • В Тюмени 25..27 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

420 км защитных полос создали у населенных пунктов в Тюменской области

Общество, 11:45 21 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

420 км минерализованных полос вблизи населенных пунктов обустроили дорожные службы Тюменской области на 21 мая, сообщает региональный оперштаб.

На профилактике и борьбе с возгораниями ежедневно задействовано до 30 единиц техники: бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, тракторы. Дополнительно дорожно-строительные организации выделяли технику для опашки территорий во время ликвидации пожаров.

В настоящее время дорожные службы при необходимости продолжают выполнять задачи администраций районов и оперативных служб, ведут мониторинг и профилактику пожаров в полосах отвода: очищают от мусора, проливают водой обочины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожные службы , пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:28 21.05.2021Тюменцам обещают теплые и солнечные выходные
12:15 21.05.2021Отменена акция "Сад памяти" в Тюменском районе
12:06 21.05.2021Руслан Кухарук поздравил тюменцев с присвоением почетного звания городу
11:56 21.05.2021Яблони, клены, черемуху высадили медики на территории Тюменской областной больницы № 1