Отменена акция "Сад памяти" в Тюменском районе

| Фото: садпамяти2021.рф | Фото: садпамяти2021.рф

Акция "Сад памяти", запланированная на 22 мая в Тюменском районе, отменена. Это связано с режимом чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, сообщает оперштаб.

Однако в рамках инициативы #СадПамятиДома можно высадить дерево у себя на участке, нанести на карту акции садпамяти2021.рф, приложив фото, и опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома, а также нарисовать Сад памяти и выложить публикацию с семейной историей в соцсети с хештегом #СадПамятиДома.

Международная акция "Сад памяти" уже прошла во многих районах Тюменской области. Жители муниципальных образований приняли активное участие в мероприятиях. Деревья высаживали в населенных пунктах и лесном фонде области. Саженцы сосны, ели, сирени, яблони, рябины высажены на 100 участках площадью около 70 га.