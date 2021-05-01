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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Отменена акция "Сад памяти" в Тюменском районе

Общество, 12:15 21 мая 2021

садпамяти2021.рф | Фото: садпамяти2021.рф

Акция "Сад памяти", запланированная на 22 мая в Тюменском районе, отменена. Это связано с режимом чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, сообщает оперштаб.

Однако в рамках инициативы #СадПамятиДома можно высадить дерево у себя на участке, нанести на карту акции садпамяти2021.рф, приложив фото, и опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома, а также нарисовать Сад памяти и выложить публикацию с семейной историей в соцсети с хештегом #СадПамятиДома.

Международная акция "Сад памяти" уже прошла во многих районах Тюменской области. Жители муниципальных образований приняли активное участие в мероприятиях. Деревья высаживали в населенных пунктах и лесном фонде области. Саженцы сосны, ели, сирени, яблони, рябины высажены на 100 участках площадью около 70 га.

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# пожароопасный сезон , сад Памяти

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