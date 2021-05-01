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Лайку, борзую, русскую гончую представят на выставке в Тюмени

Общество, 16:55 21 мая 2021

ИА "Тюменская линия"

Выставка собак охотничьих пород пройдет в Тюмени на стадионе ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 18) 23 мая с 9 часов 30 минут, сообщает региональный госохотдепартамент.

Владельцы представят собак разных пород: лайка, борзая, русская гончая, русская пегая гончая, легавая и норная в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющих справку о происхождении охотничьей собаки или свидетельство на охотничью собаку. Для участия поступило более 120 заявок от владельцев четвероногих охотников.

"Все охотничьи собаки, прошедшие экспертизу и отнесённые к какому-либо классу, награждаются соответствующими медалями, а в младшей возрастной группе - жетонами. Собаки младшей возрастной группы, имеющие дипломы за охотничьи качества, получают медали в соответствие с комплексной оценкой", - отметили организаторы.

Будут поощрены владельцы лучших собак, секции охотничьего собаководства, заводчики.

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# выставка , собаки

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