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В схеме маршрута № 36 появилась новая остановка

Общество, 17:50 21 мая 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Схема маршрута № 36 "Центральный рынок – с/о "Лаванда" изменилась в Тюмени с 21 мая, сообщает городская администрация.

В схему движения в прямом направлении включен остановочный пункт "с/о "Пчелка". Напомним, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", а также по бесплатному номеру справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# автобусы , Тюменьгортранс

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