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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В выходные над Тюменской областью будут летать беспилотники

Общество, 19:56 21 мая 2021

МЧС России

Беспилотники будут работать в ближайшие выходные в Тюменской области, сотрудники управления МЧС усилят профилактику, 90 патрульно-контрольных групп проведут разъяснительные работы с населением и контроль соблюдения противопожарной безопасности, сообщил первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян.

21 мая он оценил ход тушения природных пожаров в трех районах Тюменской области, сообщает пресс-служба МЧС. Замминистра свершил облет территорий, где в настоящее время продолжаются работы по тушению природных пожаров.

МЧС России

"Очередная авиаразведка показала, что в Тюменском районе остались несколько незначительных очагов, которые будут ликвидированы в течение суток. Сил и средств достаточно", - подчеркнул он.

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# Александр Чуприян , пожароопасный сезон

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