В Тюмень прибывает тематический поезд "Мы – армия страны! Мы – армия народа!"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Железнодорожный состав с тематической акцией Министерства обороны Российской Федерации "Мы — армия страны! Мы — армия народа!" прибывает в эти минуты Тюмень. 22 мая эшелон открыт для посетителей с 10 до 14 часов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В торжественной встрече поезда примут участие военный комиссар региона полковник Александр Куличков, курсанты Тюменского высшего военного инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова, представители правительства области, а также ветераны, юнармейцы, кадеты и жители Тюмени.

Вниманию гостей будут представлены 17 тематических вагонов. в них размещены разнообразные выставки, посвященные развитию вооруженных сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии.

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с образцами новейшей техники и трофеями из Сирийской Арабской Республики. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

Также на вокзале Тюмени будет развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, в котором посетители смогут узнать о местах прохождения службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих.

Старт военно-патриотической акции "Мы — армия страны! Мы — армия народа!" был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке "Патриот" проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.