Более 1 тысячи 400 человек тушат пожары в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На тушении природных пожаров в Тюменской области задействовано более 1 тыс. 400 человек и 300 единиц техники, в том числе шесть единиц авиации. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

На 22 мая в регионе действует 19 природных пожаров. Оперативным штабом на ближайшие дни спланирован комплекс мероприятий по ликвидации крупнейших природных возгораний.

Для профилактики новых возгораний проводится патрулирование лесных массивов и территорий населенных пунктов. Только от органов ОВД в текущие выходные на патрулирование запланировано привлечь более 1 тыс. 300 человек по всей Тюменской области.