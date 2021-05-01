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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 1 тысячи 400 человек тушат пожары в Тюменской области

Общество, 12:10 22 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На тушении природных пожаров в Тюменской области задействовано более 1 тыс. 400 человек и 300 единиц техники, в том числе шесть единиц авиации. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

На 22 мая в регионе действует 19 природных пожаров. Оперативным штабом на ближайшие дни спланирован комплекс мероприятий по ликвидации крупнейших природных возгораний.

Для профилактики новых возгораний проводится патрулирование лесных массивов и территорий населенных пунктов. Только от органов ОВД в текущие выходные на патрулирование запланировано привлечь более 1 тыс. 300 человек по всей Тюменской области.

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# пожароопасный сезон

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