В Тюмени торжественно встретили поезд Министерства обороны РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Агитационный поезд Министерства обороны РФ прибыл в рамках акции "Мы – армия страны! Мы – армия народа!" на тюменский вокзал утром 22 мая. Эшелон следует от Москвы до Владивостока. За 64 дня он сделает остановки в 51 городе страны.

В Тюмени состав встретили торжественно. Заместитель командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии по военно-политической работе, гвардии полковник, начальник воинского эшелона Павел Олексюк сказал, что акция проводится ежегодно и стала традицией.

"Состав претерпел изменения по сравнению с предыдущим годом. Содержание рассчитано больше на подрастающее поколение. Все выставочные вагоны оборудованы специальными QR-кодами, которые можно считать с помощью приложения. Нажимаем – получаем ссылки, видеоролики. Есть современный военно-медицинский вагон, в котором едут представители военно-медицинских академий. Можно пройти обследование в режиме онлайн, можно получить консультацию у специалиста", – сказал он на открытии акции на железнодорожном вокзале.

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин поблагодарил Министерство обороны РФ за возможность принять поезд в Тюмени. "Я думаю, это закономерно. Мы гордимся подвигом наших героев, тех, кто ковал победу в тылу. Мы горды тем, что именно в Тюменской области родилась мировая акция "Бессмертный полк". У нас есть свои проекты, инициативы, которые находят поддержку на российском уровне", – сказал он.

За время стоянки передвижной музей могут посетить все желающие. В поезде оборудованы 17 тематических вагонов, внутри каждого – экспозиция, посвященная развитию Вооруженных сил России.

Тюменцы смогут увидеть поезд до 14 часов.

Инна Пахомова