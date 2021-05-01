Самый крупный лесной пожар ликвидирован в Тюменской области

| Фото оперативного штаба Тюменской области | Фото оперативного штаба Тюменской области

В Ярковском районе ликвидированы два лесных пожара. Самый крупный - на площади 11211,5 га, второй – 5276,46 га. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор.

В ликвидации принимали участие 253 человека и 29 единиц вездеходной техники "Тюменской авиабазы", "Авиалесоохраны", МЧС, арендаторов лесных участков.

"Побывав на месте тушения 18 мая, мы совместно со специалистами разработали стратегию ликвидации пожара, она оказалась действенной. Со стихийным бедствием удалось справиться благодаря слаженной работе множества людей. Огромное им всем спасибо за самоотверженный труд", - отметил глава региона.

По данным на 22 мая, в Тюменской области действуют 16 лесных пожаров, все они локализованы. Кроме того, действуют три ландшафтных пожара.

В течение минувших суток ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 2371,8 га и 12 ландшафтных пожаров на общей площади 25,5 га.

Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян, который находится в Тюменской области с рабочей поездкой, на отлично оценил организацию взаимодействия между региональными органами власти и МЧС России.

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов отметил, что работа по ликвидации пожаров организована на высоком уровне, все силы, участвующие в тушении, действуют слаженно.