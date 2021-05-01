Более 450 противопожарных рейдов провели в Тюменской области за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

466 рейдов провели специалисты МЧС, Росгвардии, ГИМС, Госпожнадзора, УМВД по Тюменской области и других профильных структур в 63 населенных пунктах и 155 садовых обществах 22 мая. Они проинструктировали более 4 тыс. человек, обследовали 89 земельных участков. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По результатам первого выходного дня патрули пресекли 11 нарушений особого противопожарного режима в населенных пунктах и 164 нарушения запрета на посещение лесов. В итоге составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 15 штрафов на общую сумму 247 тыс. рублей.

С воздуха для поиска нарушителей и возгораний используют беспилотные летательные аппараты. На воде патрулируют инспекторы ГИМС и Госпожнадзора, они ищут нарушителей в прибрежной зоне водоемов и в акватории. Как пояснил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Шутов, с начала особого противопожарного режима выявлено более 60 виновников пожаров, в основном причины возгораний - это бытовая халатность, разведение костров для сжигания мусора, детская шалость.