18 лесных пожаров действуют на территории Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть новых лесных пожаров на общей площади 31,6 га и 20 ландшафтных пожаров на 176 га зафиксировали в Тюменской области по данным на 23 мая, сообщает региональный оперштаб.

На текущий момент действуют 18 лесных пожаров и три ландшафтных. За сутки ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 16 тыс. 511,56 га и 17 ландшафтных пожаров на 141 га.

В тушении задействованы лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, федеральной службы авиалесоохраны из регионов России, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана", пожарные спасатели МЧС России и другие.