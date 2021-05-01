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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

18 лесных пожаров действуют на территории Тюменской области

Общество, 11:10 23 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть новых лесных пожаров на общей площади 31,6 га и 20 ландшафтных пожаров на 176 га зафиксировали в Тюменской области по данным на 23 мая, сообщает региональный оперштаб.

На текущий момент действуют 18 лесных пожаров и три ландшафтных. За сутки ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 16 тыс. 511,56 га и 17 ландшафтных пожаров на 141 га.

В тушении задействованы лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, федеральной службы авиалесоохраны из регионов России, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана", пожарные спасатели МЧС России и другие.

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# ландшафтные пожары , лесные пожары , пожароопасный сезон

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