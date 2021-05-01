Из-за пандемии российские школьники стали реже ходить в кафе и тратиться на развлечения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти половина российских школьников не ставят четкой цели для накоплений и просто формируют финансовую подушку, при этом около 20% копят на гаджеты и электронику. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование международной образовательной компании "ЯКласс".

Компания в апреле-мае 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 1 тыс. 83 ученика 7-11 классов школ в 85 регионах РФ. Чаще всего школьники не имеют четкой цели и копят для формирования финансовой подушки (49%), 19% учащихся 7-11 классов копят на гаджеты и электронику, курсы и дополнительное образование (16%), брендовую одежду и обувь (10%) и путешествия без родителей (7%).

49% респондентов откладывают до 500 рублей в месяц, откладывать от 500 до 1 тыс. рублей в месяц получается у 29% школьников, от 1 тыс. до 3 тыс. рублей - у 13%. Больше 3 тыс. рублей ежемесячно в сбережения направляют только 9% учащихся 7-11 классов.

Большая часть российских школьников (47%) планируют свой бюджет на срок от одного до трех месяцев. 22% планируют свои расходы на 1-2 недели и треть школьников (31%) не занимаются ведением бюджета. Реже всего планируют свои финансы семиклассники и одиннадцатиклассники - 36% учащихся 7-х классов и 35% опрошенных учащихся 11-х классов не ведут учет расходов и доходов.

Отмечается, что на метод ведения бюджета школьниками сильно повлияла пандемия. 44% стали вдвое меньше тратить на досуг и развлечения, 22% стали реже ходить в кафе, 23% стали откладывать вдвое больше денег. 11% школьников ухудшившаяся финансовая ситуация в семье побудила устроиться на подработку. Сильнее всего сократили расходы на развлечения школьники Новосибирской области - 61% респондентов стали тратить вдвое меньше денег на досуг, в Краснодарском крае этот показатель составил 57%, в Ленинградской области и Башкирии - 55%, в Республике Дагестан и Самарской области - 52%.