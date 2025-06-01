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Две школьницы на квадроцикле врезались в автомобиль в Ишимском районе

Происшествия, 19:51 21 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две девочки пострадали в ДТП в селе Карасуль Ишимского района 21 июня. По данным Госавтоинспекции Тюменской области, квадроцикл въехал в стоящий автомобиль "Шевроле Авео".

За рулем квадроцикла, для управления которым требуется специальное удостоверение, находилась 10-летняя девочка, она везла подругу 7 лет. Девочки были без мотошлемов, обе получили тяжелые травмы, одна из них находится в реанимации.

Со слов родителей 10-летней девочки, квадроцикл они приобрели дочери, но кататься не разрешали. Семья приехала из Тюмени. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ДТП , Ишимский район

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